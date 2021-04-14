Боррель и Блинкен обсудили скопление войск РФ возле границ Украины

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече во вторник обсудили скопление войск РФ возле границ Украины.

Об этом сообщил внешнеполитическое ведомство ЕС, пишет "Европейская правда".

"Высокий представитель Боррель и госсекретарь Блинкен обсудили последние события в Украине и выразили глубокую обеспокоенность по поводу продолжающегося большого скопления российских вооруженных сил на границах Украины и в незаконно аннексированном Крыму", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Блинкен и Боррель также договорились продолжить совместную работу по стабилизации в Афганистане и обменялись мнениями о кризисе в Эфиопии, коснулись ситуации в Иране и переговоров о возвращении Общего всеобъемлющего плана действий до полной реализации.

"Высокий представитель и секретарь Блинкен согласились продолжить совместную работу над этими и другими приоритетами и проблемами внешней политики и безопасности", - отметили в ведомстве.

Напомним, накануне Брюссель посетил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, где он провел встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, первую двустороннюю встречу с Энтони Блинкеном и принял участие в заседании комиссии Украина-НАТО, где главной темой было обострение агрессии РФ.