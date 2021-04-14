Польський євродепутат та дипломат пропонує новий формат замість "Мінська" та "Нормандії"

Польський євродепутат та дипломат Вітольд Ващиковський висловив думку про необхідність нового формату щодо Донбасу замість "Мінська" та "нормандської четвірки".

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він сказав під час засідання підкомітету Європарламенту з питань безпеки та оборони 14 квітня.

Вітольд Ващиковський зауважив, що на практиці і Мінський, і Нормандський формат фактично не дали результату: хоча масштабної війни уникнути вдалося, тому що Росія частково досягла своєї мети - дестабілізувати ситуацію в Україні, але сталого миру немає, а також немає рішення щодо Криму.

"На мою думку, потрібен новий формат, з європейськими інституціями як Європейська служба зовнішніх справ, з участю США та можливо сусідів - як Польща, Румунія або Туреччина, яких може передусім зачепити ескалація", - зазначив Вітольд Ващиковський.

Нагадаємо, у 2015-2018 роках Вітольд Ващиковський був міністром закордонних справ Польщі.

Як вже повідомлялося, міністр оборони України Андрій Таран, присутній на засіданні онлайн, розповів про можливі чотири цілі концентрації військ РФ біля українського кордону та в окупованому Криму.