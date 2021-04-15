У Румунії рішення прем'єра звільнити главу МОЗ спричинило урядову кризу

Рішення прем'єр-міністра Румунії Флоріна Кицу звільнити міністра охорони здоров'я Влада Войкулеску призвело до кризи у правлячій коаліції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Політична група Войкулеску USR PLUS заявила, що рішення Кицу коштувало йому їхньої підтримки, оскільки він не проконсультувався з партією з приводу цього кроку.

Тому партія заявила, що залишиться частиною коаліції тільки в тому випадку, якщо правоцентристська партія PNL призначить іншого главу уряду.

Конфлікт повинен бути врегульований президентом Клаусом Йоганнісом, оскільки Кицу, який навряд чи готовий піти у відставку, як і раніше користується підтримкою своєї партії.

Кицу заявив про звільнення Войкулеску 14 квітня. Місцеві ЗМІ повідомляють, що Кицу вимагав Войкулеску пояснити, яку підготовку проводило міністерство охорони здоров'я в очікуванні третьої хвилі епідемії.

На початку квітня повідомлялося, що Влада Войкулеску оштрафували на 1500 леїв (близько 305 євро) за те, що він не носив захисну маску.