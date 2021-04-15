В Румынии решение премьера уволить главу Минздрава вызвало правительственный кризис

Решение премьер-министра Румынии Флорина Кыцу уволить министра здравоохранения Влада Войкулеску привело к кризису в правящей коалиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Политическая группа Войкулеску USR PLUS заявила, что решение Кыцу стоило ему их поддержки, поскольку он не проконсультировался с партией по поводу этого шага.

Поэтому партия заявила, что останется частью коалиции только в том случае, если правоцентристская партия PNL назначит другого главу правительства.

Конфликт должен быть урегулирован президентом Йоханнисом, поскольку Кыцу, который вряд ли готов уйти в отставку, по-прежнему пользуется поддержкой своей партии.

Кыцу заявил об увольнении Войкулеску 14 апреля. Местные СМИ сообщают, что Кыцу требовал от Войкулеску объяснить, какую подготовку проводило министерство здравоохранения в ожидании третьей волны эпидемии.

В начале апреля сообщалось, что Влада Войкулеску оштрафовали на 1500 леев (около 305 евро) за то, что он не носил защитную маску.