Комісія парламенту Молдови заслухала дружину Чауса щодо його викрадення

Дружина Миколи Чауса в четвер виступила перед комісією парламенту Молдови з розслідування зникнення колишнього українського судді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Publiкa.

У комісії заявили, що дружина Чауса користується захистом з боку влади Кишинева. Також заслухали охоронця і адвоката.

Покинувши комісію, адвокат Юліан Балан заявив, що дружина Чауса і двоє дітей знаходяться в Республіці Молдова і відчувають себе в небезпеці.

"Очевидно, що вона відчуває себе в небезпеці після такого інциденту, але, виходячи з припущення, що його викрали українські спецслужби, вона не думає, що на даний момент в Україні було б безпечніше", - сказав він.

Адвокат також повідомив, що поліцію попередив про зникнення Чауса охоронець колишнього судді, який також був викрадений: "Охоронця зв'язали і кинули під міст у віадук. Як тільки він звільнився, перш за все він подзвонив в поліцію".

До теперішнього часу представники кількох державних установ, в тому числі Міністерства внутрішніх справ, були заслухані в парламентській комісії, створеної для з'ясування обставин зникнення Чауса.

3 квітня стало відомо, що група невідомих озброєних чоловіків викрала суддю в центрі Кишинева. За даними МВС Молдови, суддю вивезли в Україну.

Президентка Молдови Мая Санду назвала неприпустимим той факт, що в країні викрали українського суддю Миколу Чауcа.

МВС Молдови вже вдалося встановити особи частини організаторів викрадення Чауса і затримати одного підозрюваного.

Глава МЗС Дмитро Кулеба запевнив Молдову у непричетності України до ситуації з викраденням судді Миколи Чауса та запропонував створити спільну робочу групу з цього питання.

За даними ЗМІ, до викрадення Чауса можуть бути причетні українські розвідники.

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