Комиссия парламента Молдовы заслушала жену Чауса по его похищению

Жена Николая Чауса в четверг выступила перед комиссией парламенты Молдовы по расследованию исчезновения бывшего украинского судьи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Publiкa.

В комиссии заявили, что жена Чауса пользуется защитой со стороны властей Кишинева. Также были заслушаны телохранитель и адвокат.

Покинув комиссию, адвокат Юлиан Балан заявил, что жена Чауса и двое детей находятся в Республике Молдова и чувствуют себя в опасности.

"Очевидно, что она чувствует себя в опасности после такого инцидента, но, исходя из предположения, что его похитили украинские спецслужбы, она не думает, что на данный момент в Украине было бы безопаснее", - сказал он.

Адвокат также сообщил, что полицию предупредил об исчезновении Чауса телохранитель бывшего судьи, который также был похищен: "Телохранителя связали и бросили под мост на виадуке. Как только он освободился, первым делом он позвонил в полицию".

К настоящему времени представители нескольких государственных учреждений, в том числе Министерства внутренних дел, были заслушаны в парламентской комиссии, созданной для выяснения обстоятельств исчезновения Чауса.

3 апреля стало известно, что группа неизвестных вооруженных мужчин похитили судью в центре Кишинева. По данным МВД Молдовы, судью вывезли в Украине.

Президент Молдовы Майя Санду назвала недопустимым тот факт, что в стране похитили украинского судью Николая Чауcа.

МВД Молдовы уже удалось установить личности части организаторов похищения Чауса и задержать одного подозреваемого.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заверил Молдову в непричастности Украины к ситуации с похищением судьи Николая Чауса и предложил создать совместную рабочую группу по этому вопросу.

По данным СМИ, к похищению Чауса могут быть причастны украинские разведчики.

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