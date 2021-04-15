Германия установила новый рекорд прививок - почти 740 тысяч за день

Германия установила новый рекорд по темпам прививок от коронавируса, приблизившись к 740 000 за день.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

В течение дня прививки одной из трех вакцин получили около 739 000 пациентов.

По данным Института Роберта Коха, первую дозу вакцины в Германии получили около 17,8% населения, ближе к средним показателям в ЕС в целом.

Среди людей в возрасте от 60 лет привиты от 33% до 50% всех пациентов - цифры существенно отличаются в зависимости от федеральной земли.

Ожидается, что завтра свою первую дозу вакцины получит 66-летняя канцлер Ангела Меркель. В среду вакцинировался 71-летний министр внутренних дел Хорст Зеехофер.

В то же время, в Германии продолжает расти суточный прирост заражений коронавирусом. Показатели уже приближаются к тем, которые фиксировали на "пике" осенне-зимней волны эпидемии.

15 апреля сообщили о 29 426 новых больных, что является наибольшим ростом с 8 января.

Напомним, накануне ЕС пересек отметку в 100 млн прививок от коронавируса. Первой дозой привиты более 19% населения стран ЕС и Европейской экономической зоны, но темпы в разных странах существенно отличаются.