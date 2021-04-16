ЄС не розкриває, чи буде вводити нові санкції проти Росії слідом за США

У ЄС не готові публічно коментувати можливість приєднання до нових санкцій США проти Росії, оголошених 15 квітня адміністрацією Джо Байдена.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це у п’ятницю на брифінгу в Брюсселі сказав речник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Петер Стано.

"Коли справа стосується майбутніх санкцій, а ви знаєте, у нас є кілька санкційних режимів, які діють проти Росії за різні порушення - кіберсанкції, санкції через використання хімічної зброї, санкції за порушення суверенітету України - ми ніколи не обговорюємо (публічно) процес підготовки подальших санкцій", - сказав Стано.

Він нагадав, що всі санкційні режими ЄС постійно переглядаються і завжди є можливість їх розширити чи звузити.

"Якщо ми вирішимо розпочати процедуру укладення нових (санкційних) списків чи нових санкційних режимів, ми ніколи цього не коментуємо публічно", - наполягає Стано.

Водночас він підкреслив, якщо розглядати ефективність впливу санкцій, "завжди є кращим, коли міжнародна спільнота працює разом, відповідаючи на порушення міжнародного права чи на речі, яких не мало відбутися, такі як дії Росії проти України".

Нагадаємо, 15 квітня Сполучені Штати оголосили про видворення 10 російських дипломатів та нові санкції щодо Росії за втручання у вибори і зловмисну ​​кібердіяльність.

Президент США Джо Байден оголосив про надзвичайний стан у зв’язку з "надзвичайною загрозою" через зовнішню діяльність уряду Російської Федерації.