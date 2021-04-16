Премьер Польши надеется, что страна за два месяца приблизится к коллективному иммунитету

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна благодаря темпам вакцинации за два месяца, или даже быстрее, приблизится к получению коллективного иммунитета к коронавирусу.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает PAP.

По его ожиданиям, к концу второго квартала 2021 года прививки получат уже 23-24 миллионов жителей страны. Хотя в правительстве ожидали, что это будет около 20 млн, отметил премьер, но после последних разговоров с Еврокомиссией прогноз улучшился. В частности, до конца июня Польша получит дополнительные 4,3 млн доз вакцины Pfizer-BioNTech.

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"Ускоряя программу прививок, у нас наконец есть основания верить, что к концу второго квартала вакцинированных людей будет уже столько, что, по мнению экспертов, мы приблизимся к порогу, необходимому для коллективного иммунитета", - сказал Матеуш Моравецкий.

На сегодня в стране сделали около 8,4 миллиона прививок. Еще на прошлой неделе количество тех, кто получил прививку обеими дозами вакцины, превысило 2 млн.

Население Польши - около 38 млн человек.

Как сообщалось, Польша за третью волну эпидемии продлила действующие карантин для борьбы с эпидемией коронавируса до 18 апреля, тогда как сначала они планировались до 9 апреля.