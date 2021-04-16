МЗС Литви заявило послу РФ про неприйняття російської зовнішньої політики
Міністерство закордонних справ Литви викликало посла РФ і заявило про неприйняття російської зовнішньої політики.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті МЗС Литви.
"16 квітня в Міністерство закордонних справ був викликаний посол Російської Федерації в Литві Алєксій Ісаков, якому було висловлено незгоду Литви з зовнішньою політикою Росії і порушеннями прав людини", - йдеться в заяві.
Під час зустрічі литовська сторона висловила глибоку стурбованість розміщенням російських військ на кордонах України та в незаконно анексованому Криму, спробами отруїти російського опозиціонера Алєксєя Навального і його незаконним затриманням, агресивною і шкідливою діяльністю Росії і неприпустимою поведінкою на міжнародній арені, включаючи кібератаки, втручання у вибори в США та інших країнах і фінансування діяльності проти військ США в Афганістані.
Нагадаємо, Україна підписала з Литвою декларацію про підтримку майбутнього членства в ЄС під час візиту президента Литви Гітанаса Науседи до Києва.
Згодом в інтерв’ю "Європейській правді" Гітанас Науседа розповів, що Київ планує заручитися такою підтримкою усіх країн-членів ЄС.
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