МЗС Литви заявило послу РФ про неприйняття російської зовнішньої політики

Міністерство закордонних справ Литви викликало посла РФ і заявило про неприйняття російської зовнішньої політики.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті МЗС Литви.

"16 квітня в Міністерство закордонних справ був викликаний посол Російської Федерації в Литві Алєксій Ісаков, якому було висловлено незгоду Литви з зовнішньою політикою Росії і порушеннями прав людини", - йдеться в заяві.

Під час зустрічі литовська сторона висловила глибоку стурбованість розміщенням російських військ на кордонах України та в незаконно анексованому Криму, спробами отруїти російського опозиціонера Алєксєя Навального і його незаконним затриманням, агресивною і шкідливою ​​діяльністю Росії і неприпустимою поведінкою на міжнародній арені, включаючи кібератаки, втручання у вибори в США та інших країнах і фінансування діяльності проти військ США в Афганістані.

Нагадаємо, Україна підписала з Литвою декларацію про підтримку майбутнього членства в ЄС під час візиту президента Литви Гітанаса Науседи до Києва.

Згодом в інтерв’ю "Європейській правді" Гітанас Науседа розповів, що Київ планує заручитися такою підтримкою усіх країн-членів ЄС.

Читайте також: Євростратегія Зеленського: як Україна планує боротися за вступ до ЄС.