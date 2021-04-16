МИД Литвы заявил послу РФ о непринятии российской внешней политики

Министерство иностранных дел Литвы вызвало посла РФ и заявило о неприятии российской внешней политики.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте МИД Литвы.

"16 апреля в Министерство иностранных дел был вызван посол Российской Федерации в Литве Алексей Исаков, которому было выражено несогласие Литвы с внешней политикой России и нарушениями прав человека", - говорится в заявлении.

Во время встречи литовская сторона выразила глубокую озабоченность размещением российских войск на границах Украины и в незаконно аннексированном Крыму, попытками отравить российского оппозиционера Алексея Навального и его незаконным задержанием, агрессивной и вредоносной деятельностью России и недопустимым поведением на международной арене, включая кибератаки, вмешательство в выборы в США и других странах и финансирование деятельности против войск США в Афганистане.

Напомним, Украина подписала с Литвой декларацию о поддержке будущего членства в ЕС во время визита президента Литвы Гитанас Науседа в Киев.

Впоследствии в интервью "Европейской правде" Гитанас Науседа рассказал, что Киев планирует заручиться такой поддержкой всех стран-членов ЕС.

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