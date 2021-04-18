Україна підтримала висилку 18 російських дипломатів з Чехії

Україна підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь 2014 року, які призвели до людських жертв.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

"Ми в Україні надто добре знаємо зловмисні методи РФ. Такі злочини не мають залишатися без покарання", - написав міністр в неділю у Twitter.

Як повідомлялося, Чехія висилає 18 російських дипломатів та звинувачує РФ у організації вибуху військового складу.

Йдеться про вибух, що стався ще 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії, та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

За даними чеських ЗМІ, організований вибух був найімовірніше здійснений для зриву постачання зброї, у тому числі в Україну.

Росія готує відповідь на висилку 18 дипломатів з Праги і натякає на "закриття посольства Чехії".