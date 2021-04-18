Украина поддержала высылку 18 российских дипломатов из Чехии

Украина поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений 2014 года, которые привели к человеческим жертвам.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".

"Мы в Украине слишком хорошо знаем злонамеренные методы РФ. Такие преступления не должны оставаться без наказания", - написал министр в воскресенье в Twitter.

Как сообщалось, Чехия высылает 18 российских дипломатов и обвиняет РФ в организации взрыва военного склада.

Речь идет о взрыве, который произошел еще 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии, и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только за 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

По данным чешских СМИ, организованный взрыв был скорее всего осуществлен для срыва поставки оружия, в том числе в Украину.

Россия готовит ответ на высылку 18 дипломатов из Праги и намекает на "закрытие посольства Чехии".