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Кулеба на зустрічі з міністрами ЄС запропонує кроки для підтримки України

Неділя, 18 квітня 2021, 12:26

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонує главам МЗС країн-членів Європейського Союзу практичні кроки для зміцнення підтримки України з боку Євросоюзу. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС.

19 квітня Кулеба на запрошення високого представника ЄС Жозепа Борреля візьме участь в онлайн-засіданні Ради ЄС у закордонних справах.

На порядку денному засідання Ради ЄС у закордонних справах – питання загострення Росією безпекової ситуації на окупованих територіях України та довкола її кордонів. 

"Кулеба поінформує колег з Європейського Союзу про актуальну безпекову ситуацію, запропонує низку практичних кроків задля зміцнення дієвої підтримки України з боку ЄС", - заявили у міністрестві.

Крім того, очікується, що віцепрем'єр і тимчасово виконуючий обов'язки міністра закордонних справ Чехії Ян Гамачек підніме питання про вибух на складах у комплексі Врбетице в 2014 році, в організації якого Прага звинуватила Москву та вирішила вислати 18 російських дипломатів. 

Україна підтримала видворення 18 російських дипломатів з Чехії.

Ситуація на Донбасі загострилася наприкінці березня. На цьому тлі Росія здійснює нарощення своїх військ біля кордонів України. Пентагон закликав Росію пояснити свої дії щодо нарощування військових сил на кордоні з Україною та в окупованому Криму.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів у Парижі в п'ятницю закликали Росію відвести війська від кордону з Україною.

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