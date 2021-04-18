Кулеба на зустрічі з міністрами ЄС запропонує кроки для підтримки України
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонує главам МЗС країн-членів Європейського Союзу практичні кроки для зміцнення підтримки України з боку Євросоюзу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС.
19 квітня Кулеба на запрошення високого представника ЄС Жозепа Борреля візьме участь в онлайн-засіданні Ради ЄС у закордонних справах.
На порядку денному засідання Ради ЄС у закордонних справах – питання загострення Росією безпекової ситуації на окупованих територіях України та довкола її кордонів.
"Кулеба поінформує колег з Європейського Союзу про актуальну безпекову ситуацію, запропонує низку практичних кроків задля зміцнення дієвої підтримки України з боку ЄС", - заявили у міністрестві.
Крім того, очікується, що віцепрем'єр і тимчасово виконуючий обов'язки міністра закордонних справ Чехії Ян Гамачек підніме питання про вибух на складах у комплексі Врбетице в 2014 році, в організації якого Прага звинуватила Москву та вирішила вислати 18 російських дипломатів.
Україна підтримала видворення 18 російських дипломатів з Чехії.
Ситуація на Донбасі загострилася наприкінці березня. На цьому тлі Росія здійснює нарощення своїх військ біля кордонів України. Пентагон закликав Росію пояснити свої дії щодо нарощування військових сил на кордоні з Україною та в окупованому Криму.
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів у Парижі в п'ятницю закликали Росію відвести війська від кордону з Україною.