Кулеба на встрече с министрами ЕС предложит шаги для поддержки Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложит главам МИД стран-членов Европейского Союза практические шаги для укрепления поддержки Украины со стороны Евросоюза.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД.

19 апреля Кулеба по приглашению представителя ЕС Жозепа Борреля примет участие в онлайн-заседании Совета ЕС по иностранным делам.

В повестке дня заседания Совета ЕС по иностранным делам - вопрос обострения Россией ситуации безопасности на оккупированных территориях Украины и вокруг ее границ.

"Кулеба проинформирует коллег из Европейского Союза об актуальной ситуацию с безопасностью, предложит ряд практических шагов для укрепления действенной поддержки Украины со стороны ЕС", - заявили в министерстве.

Кроме того, ожидается, что вице-премьер и временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Чехии Ян Гамачек поднимет вопрос о взрыве на складах в комплексе Врбетице в 2014 году, в организации которого Прага обвинила Москву и решила выслать 18 российских дипломатов.

Украина поддержала выдворение 18 российских дипломатов из Чехии.

Ситуация на Донбассе обострилась в конце марта. На этом фоне Россия осуществляет наращивание своих войск у границ Украины. Пентагон призвал Россию объяснить свои действия по наращиванию военных сил на границе с Украиной и в оккупированном Крыму.

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров в Париже в пятницу призвали Россию отвести войска от границы с Украиной.