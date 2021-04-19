В Польше после трех недель карантина открылись детсады

В Польше после трех недель карантина в связи с эпидемией коронавируса восстанавливают работу детсады, ясли и другие учреждения дошкольного образования.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

С понедельника, 19 апреля, восстанавливают работу все учреждения дошкольного образования - ясли, детсады и другие.

Министерство семьи и социальной политики сообщил, что дополнительные выплаты по уходу за ребенком в связи с закрытием этих учреждений прекратятся после 18 апреля, кроме случаев, когда отдельные учреждения по определенным причинам и дальше не будут работать.

Государственные и частные детсады, ясли и классы дошкольного образования были закрыты с 29 марта.

Работали только отдельные группы для детей медиков, правоохранителей, учителей.

Напомним, ранее в правительстве решили снова продолжить большинство карантинных ограничений, сначала планировались до 18 апреля, по крайней мере до 25 апреля - за исключением работы учреждений дошкольного образования. Также правительство разрешило занятия спортом на открытом воздухе в группах до 25 человек.

Ограничение работы отелей продлен до 3 мая. "Чтобы не было дилемм, связанных с принятием решений по майских выходных, ограничения по гостиницам и средств размещения продлен на две недели", - сказал Недзельский.