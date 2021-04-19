У ЄС відреагували на рішення Чехії вислати російських дипломатів

У Єврокомісії висловили солідарність із позицією Чехії на тлі "дипломатичної війни" між Прагою і Кремлем.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це сказав на брифінгу головний речник Єврокомісії Ерік Мамер.

На щоденному брифінгу його запитали про те, як Єврокомісія оцінює звістку про те, що Росія може бути причетною до вибухів на території країни-члена ЄС, внаслідок яких загинули двоє громадян ЄС, і чи збирається вимагати роз’яснень від Кремля.

"Безперечно, з боку президентки Єврокомісії є повна солідарність з позицією, яку зайняла Чехія", - відповів Ерік Мамер.

Він зазначив, що ширші коментарі з цього питання будуть можливі після зустрічі Ради ЄС.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель повідомив, що на зустрічі глави МЗС 27 країн розглянуть ситуацію з висилкою з Чехії російських дипломатів, станом російського опозиціонера Алексєя Навального та розгортанням російських військ поруч з українським кордоном. Нагадаємо, у засіданні Ради ЄС, що проходить у відеоформаті, бере участь і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Як повідомлялося, Чехія висилає 18 російських дипломатів та звинувачує РФ у організації вибуху військового складу.

Йдеться про вибух, що стався ще 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії, та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

За даними чеських ЗМІ, організований вибух був найімовірніше здійснений для зриву постачання зброї, у тому числі в Україну.

Росія у відповідь заявила про вислання 20 співробітників посольства Чехії.

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