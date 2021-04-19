В ЕС отреагировали на решение Чехии выслать российских дипломатов

В Еврокомиссии выразили солидарность с позицией Чехии на фоне дипломатической войны между Прагой и Кремлем.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом сказал на брифинге главный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

На ежедневном брифинге его спросили, как Еврокомиссия оценивает известие о том, что Россия может быть причастна к взрывам на территории страны-члена ЕС, в результате которых погибли двое граждан ЕС, и собирается ли требовать разъяснений от Кремля.

"Безусловно, со стороны президента Еврокомиссии есть полная солидарность с позицией, которую заняла Чехия", - ответил Эрик Мамер.

Он отметил, что более широкие комментарии по этому вопросу будут возможны после встречи Совета ЕС.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель сообщил, что на встрече главы МИД 27 стран рассмотрят ситуацию с высылкой из Чехии российских дипломатов, состоянием российского оппозиционера Алексея Навального и развертыванием российских войск рядом с украинской границей. Напомним, в заседании Совета ЕС, которое проходит в видеоформате, участвует и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как сообщалось, Чехия высылает 18 российских дипломатов и обвиняет РФ в организации взрыва военного склада.

Речь идет о взрыве, который произошел еще 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только спустя 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

По данным чешских СМИ, взрыв был, скорее всего, осуществлен для срыва поставки оружия, в том числе в Украину.

Россия в ответ заявила о высылке 20 сотрудников посольства Чехии.

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