ПАСЕ проведет срочные дебаты по Навальному

Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала проведение дебатов и принятие резолюции по срочной процедуре относительно ареста и заключения российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Приветствуя свою окончательную повестку дня на открытии весенней сессии 2021 года, проходящей в гибридном формате, Ассамблея приняла решение провести срочные дебаты на тему "Арест и задержание Алексея Навального в январе 2021 года", - говорится в сообщении на сайте ПАСЕ.

Дебаты по ситуации вокруг Навального состоятся в четверг, 22 апреля.

Напомним, в Страсбурге 19 апреля началась весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, украинская делегация принимает в ней участие физически.

В понедельник стало известно, что в ПАСЕ инициировали подписание политического заявления об осуждении военной эскалации и провокаций со стороны России у границ Украины.