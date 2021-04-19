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ПАСЕ проведет срочные дебаты по Навальному

Понедельник, 19 апреля 2021, 14:59

Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала проведение дебатов и принятие резолюции по срочной процедуре относительно ареста и заключения российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Приветствуя свою окончательную повестку дня на открытии весенней сессии 2021 года, проходящей в гибридном формате, Ассамблея приняла решение провести срочные дебаты на тему "Арест и задержание Алексея Навального в январе 2021 года", - говорится в сообщении на сайте ПАСЕ.

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Дебаты по ситуации вокруг Навального состоятся в четверг, 22 апреля.

Напомним, в Страсбурге 19 апреля началась весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, украинская делегация принимает в ней участие физически.

В понедельник стало известно, что в ПАСЕ инициировали подписание политического заявления об осуждении военной эскалации и провокаций со стороны России у границ Украины.

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