Парламент Нідерландів не зміг оголосити недовіру прем’єру Рютте

У парламенту Нідерландів не знайшлося достатньо голосів для оголошення недовіри прем’єру Марку Рютте, але його шанси на створення нової коаліції були серйозно підірвані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Водночас парламент схвалив формальну заяву про несхвалення поведінки Рютте, якого звинуватили у брехні.

"Парламент дав мені серйозне послання, і я з усіх сил намагатимуся повернути довіру", - сказав Рютте журналістам після дебатів.

Поки не зрозуміло, коли і в якій формі відновляться переговори про формування уряду.

"Це було дуже серйозне питання, за що я приніс свої вибачення", - сказав Рютте.

У заяві про несхвалення вказується, що Рютте "не говорив правди".

Сиґрід Кааг, лідер другої за величиною партії в парламенті, заявила, що не впевнена, чи готова зараз приєднатися до нового уряду разом з Рютте.

Криза виникла в четвер після того, як прем’єр визнав, що в приватному порядку обговорював, яку посаду слід дати члену парламенту, який критикував його попередній уряд. Раніше Рютте говорив, що не робив цього.

Рютте, який перебуває на посаді прем’єра більше 10 років, вказав на свій досвід і сказав, що сподівається продовжувати керувати країною.

Переговори про формування нового уряду були раптово призупинені 25 березня після того, як міністерка, відповідальна за їх проведення, отримала позитивний тест на коронавірус. Крім того, вона випадково розкрила фотографу новинного видання документ, з якого видно, що учасники переговорів обговорювали посаду для депутата Пітера Омцігта, критика попереднього уряду Рютте, хоча християнські демократи Омцігта були членом коаліції. Під час переговорів пропонувалося знайти йому роботу поза парламентом, або й за межами Нідерландів.

Омцігт, який в середу прийняв присягу в якості члена парламенту, заявив, що натяк на його усунення був "образою голландського виборця".

Рютте приніс Омцігту вибачення за те, що сталося під час дебатів.