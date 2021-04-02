Парламент Нидерландов не смог объявить недоверие премьеру Рютте

У парламента Нидерландов не нашлось достаточно голосов для объявления недоверия премьеру Марку Рютте, но его шансы на создание новой коалиции серьезно подорваны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В то же время парламент одобрил формальное заявление о неодобрении поведения Рютте, которого обвинили во лжи.

"Парламент дал мне серьезное послание, и я изо всех сил буду стараться вернуть доверие", - сказал Рютте журналистам после дебатов.

Пока не ясно, когда и в какой форме возобновятся переговоры о формировании правительства.

"Это было очень серьезный вопрос, за что я принес свои извинения", - сказал Рютте.

В заявлении о неодобрении указывается, что Рютте "не говорил правды".

Сигрид Кааг, лидер второй по величине партии в парламенте, заявила, что не уверена, готова сейчас присоединиться к новому правительству вместе с Рютте.

Кризис возник в четверг после того, как премьер признал, что в частном порядке обсуждал, какую должность следует дать члену парламента, который критиковал его предыдущее правительство. Ранее Рютте говорил, что не делал этого.

Рютте, который находится на посту премьера более 10 лет, указал на свой опыт и сказал, что надеется продолжать управлять страной.

Переговоры о формировании нового правительства были внезапно приостановлены 25 марта после того, как министр, ответственный за их проведение, получила положительный тест на коронавирус. Кроме того, она случайно раскрыла фотографу новостного издания документ, из которого видно, что участники переговоров обсуждали должность для депутата Питера Омцигта, критика предыдущего правительства Рютте, хотя христианские демократы Омцигта были членом коалиции. Во время переговоров предлагалось найти ему работу вне парламента, или за пределами Нидерландов.

Омцигт, который в среду принял присягу в качестве члена парламента, заявил, что намек на его устранение был "оскорблением голландского избирателя".

Рютте принес Омцигту извинения за то, что произошло во время дебатов.