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Туреччина почала щеплення вакциною BioNTech-Pfizer

П'ятниця, 2 квітня 2021, 15:35

У Туреччині почали використовувати вакцину від коронавірусу компанії BioNTech-Pfizer.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News.

Перші пацієнти отримали щеплення вакциною в Анкарі 2 квітня. Людям, які були записані на щеплення, дали вибір між Pfizer-BioNTech і китайською CoronaVac.

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Туреччина отримала загалом 2,8 млн доз вакцини BioNTech-Pfizer. Як повідомив міністр охорони здоров’я Фахреттін Коджа, у наступні тижні ця кількість має зрости до 4,5 млн доз.

Досі Туреччина використовувала лише китайську вакцину від коронавірусу.

Загалом в країні з 83 млн населення свою першу дозу вакцини від коронавірусу отримали близько 9,3  млн осіб, другу - близько 7 млн осіб.

Як вже повідомлялося, 1 квітня Туреччина зареєструвала рекордну кількість нових заражень - понад 40 тисяч випадків. Це вже третій день поспіль, коли показники б’ють рекорди осінньої хвилі епідемії. 

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