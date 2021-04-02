Турция начала прививки вакциной BioNTech-Pfizer

В Турции начали использовать вакцину от коронавируса компании BioNTech-Pfizer.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News.

Первые пациенты получили прививки вакциной в Анкаре 2 апреля. Людям, которые были записаны на прививку, дали выбор между Pfizer-BioNTech и китайской CoronaVac.

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Турция получила в целом 2,8 млн доз вакцины BioNTech-Pfizer. Как сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа, в последующие недели это количество должно возрасти до 4,5 млн доз.

До сих пор Турция использовала только китайскую вакцину от коронавируса.

В целом по стране из 83 млн населения свою первую дозу вакцины от коронавируса получили около 9,3 млн человек, вторую - около 7 млн ​​человек.

Как уже сообщалось, 1 апреля Турция зарегистрировала рекордное количество новых заражений - более 40 000 случаев. Это уже третий день подряд, когда показатели бьют рекорды осенней волны эпидемии.