В Естонії різко зросла кількість охочих вакцинуватися від COVID-19

Готовність жителів Естонії вакцинуватися від COVID-19 різко збільшилася впродовж кількох останніх тижнів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

За даними опитування компанії Turu-uuringute AS, проведеному на замовлення державної канцелярії, станом на кінець березня 75% респондентів були готові вакцинуватися від коронавірусу. До опитаних належать також люди, яким уже ввели вакцину.

Цей показник постійно збільшується з початку січня. Два тижні тому вакцинуватися були готові 71% респондентів, місяць тому - 69%.

Це пов'язано зі збільшенням числа вакцинованих, зменшенням числа скептично налаштованих і тих, хто негативно ставиться до вакцинації від COVID-19.

На початку січня 16% респондентів висловили думку, що вони, скоріше за все, не планують вакцинуватися. В кінці березня їх кількість зменшилася до 10%.

Проти вакцинації на початку січня були 15% респондентів, в середині і наприкінці березня - 12%.

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Разом з тим, почуття небезпеки через поширення коронавірусу, яке постійно зростало з початку лютого і два тижні тому досягло рекордно високого рівня, почало знижуватися. За останніми даними, критичною ситуацію вважають 69% опитаних, в середині березня так думали 81%.

Нагадаємо, днями уряд Естонії продовжив діючі обмеження для боротьби з епідемією коронавірусу до 25 квітня.

Жорсткий карантин в Естонії запровадили з 11 березня. З цього дня зачинені усі магазини, окрім продуктових, аптек, зоомагазинів, заправок та деяких інших, що продають товари першої необхідності. Ресторани можуть продавати страви тільки з собою або на виніс.