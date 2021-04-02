В Эстонии резко возросло число желающих вакцинироваться от COVID-19

Готовность жителей Эстонии вакцинироваться от COVID-19 резко увеличилась в течение нескольких последних недель.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

По данным опроса компании Turu-uuringute AS, проведенном по заказу государственной канцелярии, по состоянию на конец марта 75% респондентов были готовы вакцинироваться от коронавируса. К опрошенных относятся также люди, которым уже ввели вакцину.

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Этот показатель постоянно увеличивается с начала января. Две недели назад вакцинироваться были готовы 71% респондентов, месяц назад - 69%.

Это связано с увеличением числа вакцинированных, уменьшением числа скептически настроенных и тех, кто негативно относится к вакцинации от COVID-19.

В начале января 16% респондентов выразили мнение, что они, скорее всего, не планируют вакцинироваться. В конце марта их количество уменьшилось до 10%.

Против вакцинации в начале января были 15% респондентов, в середине и в конце марта - 12%.

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Вместе с тем чувство опасности из-за распространения коронавируса, которое постоянно росло с начала февраля и две недели назад достигло рекордно высокого уровня, начало снижаться. По последним данным, критической ситуацию считают 69% опрошенных, в середине марта так думали 81%.

Напомним, на днях правительство Эстонии продолжило действующие ограничения для борьбы с эпидемией коронавируса до 25 апреля.

Строгий карантин в Эстонии ввели с 11 марта. С этого дня закрыты все магазины, кроме продуктовых, аптек, зоомагазинов, заправок и других, продающих товары первой необходимости. Рестораны могут продавать блюда только с собой или на вынос.