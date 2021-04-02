Кулеба розповів главі МЗС Британії про ескалацію з боку Росії
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів главі МЗС Британії Домініку Раабу про військову ескалацію на лінії зіткнення на Донбасі, яку здійснює Росія.
Про це у п’ятницю повідомила пресслужба МЗС, пише "Європейська правда".
"Дмитро Кулеба поінформував співрозмовника про дії Російської Федерації, яка здійснює не лише військову ескалацію на лінії дотику з тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей та в Криму, але й відчутну ескалацію дезінформації та російської пропаганди", - повідомили в МЗС.
Кулеба зазначив, що російська пропаганда не полишає спроб нав’язати хибну думку про якісь "нібито плани України здійснити якісь військові дії або провокації".
"Це повна нісенітниця. Україна ніколи не прагнула і не прагне ескалації, Україна завжди прагнула і прагне миру", - сказав Кулеба.
За даними міністерства, Рааб запевнив Дмитра Кулебу, що Лондон уважно стежить за діями Росії.
"Він підтвердив, що Велика Британія повністю солідарна з Україною і висловив переконання, що будь-яка спроба Росії піти на масштабну військову ескалацію матиме для неї тяжкі наслідки", - зазначили в МЗС.
Сторони також обговорили посилену політичну і безпекову взаємодію України та Великої Британії на тлі загострення Росією безпекової ситуації.
Нагадаємо, на тлі напруження на Сході України президент США Джо Байден 2 квітня провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
У Білому домі заявили, що Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям тривалої агресії Росії на Донбасі і в Криму.