Кулеба розповів главі МЗС Британії про ескалацію з боку Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів главі МЗС Британії Домініку Раабу про військову ескалацію на лінії зіткнення на Донбасі, яку здійснює Росія.

Про це у п’ятницю повідомила пресслужба МЗС, пише "Європейська правда".

"Дмитро Кулеба поінформував співрозмовника про дії Російської Федерації, яка здійснює не лише військову ескалацію на лінії дотику з тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей та в Криму, але й відчутну ескалацію дезінформації та російської пропаганди", - повідомили в МЗС.

Читайте також Посли НАТО провели термінову зустріч через нарощування Росією військ біля кордону України

Кулеба зазначив, що російська пропаганда не полишає спроб нав’язати хибну думку про якісь "нібито плани України здійснити якісь військові дії або провокації".

"Це повна нісенітниця. Україна ніколи не прагнула і не прагне ескалації, Україна завжди прагнула і прагне миру", - сказав Кулеба.

За даними міністерства, Рааб запевнив Дмитра Кулебу, що Лондон уважно стежить за діями Росії.

"Він підтвердив, що Велика Британія повністю солідарна з Україною і висловив переконання, що будь-яка спроба Росії піти на масштабну військову ескалацію матиме для неї тяжкі наслідки", - зазначили в МЗС.

Читайте також Зеленський розповів Байдену про наміри реформувати Україну і досягти миру

Сторони також обговорили посилену політичну і безпекову взаємодію України та Великої Британії на тлі загострення Росією безпекової ситуації.

Нагадаємо, на тлі напруження на Сході України президент США Джо Байден 2 квітня провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

У Білому домі заявили, що Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям тривалої агресії Росії на Донбасі і в Криму.