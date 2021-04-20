Британія стривожена нарощуванням російських військ на кордоні України
Міністр закордонних справ Домінік Рааб заявив у вівторок, що Британія серйозно стурбована нарощуванням російських військ на кордоні з Україною і закликає до деескалації ситуації.
Про це Рааб сказав, виступаючи перед законодавцями, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.
"У нас є серйозні побоювання з приводу недавнього нарощування російських військ на кордоні з Україною", - сказав Рааб депутатам.
"Ми працюємо з нашими союзниками... і наша мета - стримати Росію, заспокоїти Україну і знизити ескалацію ситуації", - додав міністр.
Понад 100 тисяч російських військовослужбовців зосередилися на кордоні з Україною і в незаконно анексованому Криму, підкреслюють в офісі глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля.
Нагадаємо, в середині квітня міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб та держсекретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові обговорили останню діяльність Росії довкола України.
Раніше повідомлялося, що глава МЗС України Дмитро Кулеба на онлайн-зустрічі з міністрами закордонних справ ЄС запропонував Євросоюзу підготувати нові секторальні санкції проти Росії на тлі стягнення військ РФ до українського кордону.