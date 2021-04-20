Великобритания встревожена наращиванием российских войск на границе Украины

Министр иностранных дел Доминик Рааб заявил во вторник, что Великобритания серьезно обеспокоена наращиванием российских войск на границе с Украиной и призывает к деэскалации ситуации.

Об этом Рааб сказал, выступая перед законодателями, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"У нас есть серьезные опасения по поводу недавнего наращивания российских войск на границе с Украиной", - сказал Рааб депутатам.

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"Мы работаем с нашими союзниками... и наша цель - сдержать Россию, успокоить Украину и снизить эскалацию ситуации", - добавил министр.

Более 100 тысяч российских военнослужащих сосредоточились на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму, подчеркивают в офисе главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Напомним, в середине апреля министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре обсудили последнюю деятельность России вокруг Украины.

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-встречи с министрами иностранных дел ЕС предложил Евросоюзу подготовить новые секторальные санкции против России на фоне взыскания войск РФ в украинской границы.