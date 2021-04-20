Нідерланди планують скасувати комендантську годину, яка діяли три місяці

У Нідерландах з наступного тижня очікується послаблення локдауну незважаючи на все ще високий рівень зараження коронавірусом.

Про це йдеться в публікації The Guardian, пише "Європейська правда".

Очікується, що з 28 квітня буде скасовано загальнонаціональну нічну комендантську годину, яка діяла протягом трьох місяців, повідомили з посиланням на джерела в уряді телекомпанії NOS і RTL. Бари і ресторани будуть поступово відкриватися з наступного тижня.

Читайте також Спалах коронавірусу зупинив переговори про коаліцію у Нідерландах

Прем'єр-міністр Марк Рютте має намір оголосити про послаблення заходів на пресконференції, запланованій на 19:00 за центральноєвропейським часом.

У Нідерландах вже більше шести місяців діють обмеження різного рівня, бари і ресторани закриті з середини жовтня, а публічні зібрання більше двох осіб заборонені.

З початку пандемії в Нідерландах було підтверджено понад 1,4 мільйона випадків зараження коронавірусом, понад 20 тисяч людей померли.

Опитування громадської думки показали, що підтримка коронавірусних обмежень слабшає.

Наприкінці березня уряд Нідерландів продовжив локдаун, але пом'якшив комендантську годину. з 31 березня комендантська година починалася на годину пізніше, з 22:00, та діяла до 04:30.

Раніше влада Нідерландів попередила організаторів концертів, фестивалів, конференцій тощо про те, що вони вже можуть планувати свої заходи, починаючи з 1 липня. До цієї дати сподіваються вакцинувати усе доросле населення принаймні однією дозою.