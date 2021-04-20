Нидерланды планируют отменить комендантский час, действовавший три месяца

В Нидерландах со следующей недели ожидается ослабление локдауна, несмотря на все еще высокий уровень заражения коронавирусом.

Об этом говорится в публикации The Guardian, пишет "Европейская правда".

Ожидается, что с 28 апреля будет отменен общенациональный ночной комендантский час, действовавший в течение трех месяцев, сообщили со ссылкой на источники в правительстве телекомпании NOS и RTL. Бары и рестораны будут постепенно открываться со следующей недели.

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Премьер-министр Марк Рютте намерен объявить об ослаблении мер на пресс-конференции, запланированной на 19:00 по центральноевропейскому времени.

В Нидерландах уже более шести месяцев действуют ограничения разного уровня, бары и рестораны закрыты с середины октября, а публичные собрания более двух лиц запрещены.

С начала пандемии в Нидерландах было подтверждено более 1,4 миллиона случаев заражения коронавирусом, более 20 000 человек умерли.

Опросы общественного мнения показали, что поддержка коронавирусных ограничений ослабевает.

В конце марта правительство Нидерландов продлило локдаун, но смягчило комендантский час. С 31 марта комендантский час начинался на час позже, с 22:00, и действовал до 4:30.

Ранее власти Нидерландов предупредили организаторов концертов, фестивалей, конференций о том, что они уже могут планировать свои мероприятия, начиная с 1 июля. К этой дате надеются вакцинировать все взрослое население по крайней мере одной дозой.