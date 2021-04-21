Финляндия объявила план постепенного снятия коронавирусных ограничений

Правительство Финляндии обнародовало обновленный план постепенной отмены коронавирусных ограничений, предусматривающий отмену в июне требования соблюдения безопасной дистанции в два метра на мероприятиях, которые проводятся на свежем воздухе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Министр культуры Анника Саарикко рассказала, что в регионах с базовой эпидемической ситуацией разрешается устраивать массовые мероприятия с участием 50 человек. Это может произойти сразу, как только региональные органы власти примут соответствующие решения.

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В конце апреля - начале мая правительство рассмотрит возможность организации массовых мероприятий с числом участников более 50 человек.

В июне будет отменено требование о соблюдении безопасной дистанции в 2 метра на мероприятиях, которые проводятся на свежем воздухе.

В регионах с благоприятной эпидемической ситуацией будут разрешены спортивные занятия под открытым небом. В июне откроются летние лагеря и будет разрешена организация спортивных соревнований для молодежи.

В начале июля планируется разрешить соревнования в помещениях, включая контактные виды спорта.

Занятия спортом для взрослых продолжатся на свежем воздухе в июне-июле, они будут разрешены внутри помещений не ранее августа.

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Ограничения, касающиеся пересечения границ, будут сниматься постепенно. На первом этапе, в мае-июне, начнется снятие ограничений при пересечении границ внутри Шенгенской зоны.

Первыми границы откроются для жителей приграничных регионов на границе со Швецией. Ослабление будет касаться рабочих поездок.

Ранее правительство сообщило, что в июне прекратится пограничный контроль на внутренних границах Шенгенской зоны, а в августе, возможно, будут разрешены деловые поездки между Финляндией и третьими странами.

На вопрос журналистов о туристических поездках этим летом в Европу премьер-министр Санна Марин ответила, что сейчас в ЕС разрабатывается введение "ковидного паспорта", с помощью которого было бы возможно путешествовать внутри Европы. Возможно, его начнут использовать в конце июня.

Однако, по словам Марин, сейчас не время для путешествий в Европу, поскольку во многих странах эпидемическая ситуация вновь ухудшилась.