Угорщина планує подальші послаблення карантину на тлі швидких темпів вакцинації

Угорщина планує з суботи відновити роботу літніх майданчиків ресторанів та скоротити дію нічної комендантської години.

Про це у четвер заявив глава адміністрації прем'єр-міністра Гергей Гуйяш, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Гуйяш зазначив, що кампанія з вакцинації дозволяє робити подальші кроки з відновлення економіки.

За його словами, до п'ятниці 23 квітня 3,5 мільйона угорців можуть бути вакциновані проти коронавірусу, а до початку наступного тижня цей показник може вирости до 4 мільйонів - близько 40% населення.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан раніше оголосив, що літні майданчики барів і ресторанів знову відкриються, щойно кількість введених доз вакцин досягне 3,5 мільйона.

Тим часом, минулого тижня в Угорському союзі лікарів (MOSZ) попросили прем’єр-міністра відкласти заплановане відкриття шкіл через серйозну ситуацію в лікарнях.

Угорщина зберігає один із найшвидших темпів вакцинації в ЄС, зокрема, завдяки тому, що закупив найбільшу кількість доз вакцин в ЄС на душу населення..