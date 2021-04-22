Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В ПАСЕ отказались от призыва к России расследовать отравление Навального

В Италии сотрудник больницы 15 лет прогуливал работу и заработал 538 тысяч евро

Сенат Чехии призвал разорвать договор о дружбе с РФ и оставить в стране одного российского дипломата

В НАТО определили дату саммита, на котором спланируют будущее на следующие 10 лет






Венгрия планирует дальнейшие послабления карантина на фоне быстрых темпов вакцинации

Четверг, 22 апреля 2021, 14:54

Венгрия планирует с субботы восстановить работу летних площадок ресторанов и сократить действие ночного комендантского часа.

Об этом в четверг заявил глава администрации премьер-министра Гергей Гуйяш, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Гуйяш отметил, что кампания по вакцинации позволяет делать дальнейшие шаги по восстановлению экономики.

Читайте также
В Венгрии, которая начала выход из локдауна, новый максимум смертей от коронавируса

По его словам, в пятница 23 апреля 3,5 миллиона венгров могут быть вакцинированы против коронавируса, а в начале следующей недели этот показатель может вырасти до 4 миллионов - около 40% населения.

Премьер Венгрии Виктор Орбан ранее объявил, что летние площадки баров и ресторанов снова откроются, как только количество введенных доз вакцин достигнет 3,5 миллиона.

Между тем, на прошлой неделе в Венгерском союзе врачей (MOSZ) попросили премьер-министра отложить запланированное открытие школ из-за серьезной ситуации в больницах.

Венгрия сохраняет один из самых быстрых темпов вакцинации в ЕС, в частности, благодаря тому, что закупил большое количество доз вакцин в ЕС на душу населения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Венгрия Коронавирус Карантин
powered by lun.ua