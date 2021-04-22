Венгрия планирует дальнейшие послабления карантина на фоне быстрых темпов вакцинации

Венгрия планирует с субботы восстановить работу летних площадок ресторанов и сократить действие ночного комендантского часа.

Об этом в четверг заявил глава администрации премьер-министра Гергей Гуйяш, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Гуйяш отметил, что кампания по вакцинации позволяет делать дальнейшие шаги по восстановлению экономики.

По его словам, в пятница 23 апреля 3,5 миллиона венгров могут быть вакцинированы против коронавируса, а в начале следующей недели этот показатель может вырасти до 4 миллионов - около 40% населения.

Премьер Венгрии Виктор Орбан ранее объявил, что летние площадки баров и ресторанов снова откроются, как только количество введенных доз вакцин достигнет 3,5 миллиона.

Между тем, на прошлой неделе в Венгерском союзе врачей (MOSZ) попросили премьер-министра отложить запланированное открытие школ из-за серьезной ситуации в больницах.

Венгрия сохраняет один из самых быстрых темпов вакцинации в ЕС, в частности, благодаря тому, что закупил большое количество доз вакцин в ЕС на душу населения.