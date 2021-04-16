"Ситуація серйозна": угорські лікарі просять Орбана не відкривати школи

Президент Угорського союзу лікарів (MOSZ) написав відкритого листа прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, в якому просив його відкласти відкриття шкіл, заплановане на наступний тиждень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

У середу Віктор Орбан оголосив, що літні майданчики барів і ресторанів знову відкриються, щойно кількість введених доз вакцин досягне 3,5 мільйона - цього дня вона становила близько 3,05 мільйона. Дитячі садки і початкові школи до 4-го класу відкриються 19 квітня, а старші учні повернуться в школи пізніше, анонсував прем’єр.

Тим часом, в Угорщині станом на 15 квітня зафіксований найвищий рівень смертності від коронавірусу за останні 7 днів.

"На думку експертів-епідеміологів, лікарів і медичних працівників, які працюють біля ліжка хворого, серйозна епідемічна ситуація не дозволяє ще більше послабити обмеження", - вважають в MOSZ. У союзі підкреслили, що в середовищі маленьких дітей практично неможливо стежити за дистанційними та гігієнічними заходами.

Союз додав, що британський варіант коронавірусу, який в цей час найбільш поширений в Угорщині, може бути небезпечним і для дітей.

6 квітня Орбан анонсував вихід країни з жорсткого карантину у зв’язку з тим, що щеплення від коронавірусу отримали чверть дорослого населення - 2,5 млн громадян.