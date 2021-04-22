МЗС РФ пообіцяло відповісти на висилку дипломатів з Чехії

В МЗС РФ заявили, що Прага стала на шлях руйнування відносин з Москвою, висилаючи додаткових дипломатів.

Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

"На той момент, в якому ми зараз знаходимося, Прага встала на шлях руйнування відносин. Відповідь не змусить себе чекати", - сказалаЗахарова.

Вона нагадала про "червоні лінії", згаданих президентом Росії Владіміром Путіним напередодні в посланні Федеральним зборам, і зазначила, що Москва не дозволить нікому їх порушити.

"Ми дуже довго терпіли. Ми тепер відповідаємо вже без будь-якого романтичного флеру в надії на розсудливість. Ми відповідаємо так, як, з одного боку, належить в рамках міжнародного права, з іншого боку, як закладено це традицією дипломатії і, по-третє, так, як це вигідно нам. Але при цьому ми дійсно сповідуємо миролюбний підхід, орієнтований на співпрацю ", - додала Захарова.

Як повідомлялося, Чехія вирішила зрівняти кількість співробітників російського посольства у Празі з кількістю співробітників чеського посольства у Москві, що означає висилку ще близько 70 співробітників російського диппредставництва.

Росія має час до кінця травня вивезти своїх працівників і дипломатів.

Нагадаємо, 21 квітня новий міністр закордонних справ Чехії Якуб Кульганек оголосив послу РФ Олександру Змєєвському, що, якщо Росія не прийме назад усіх 20 висланих дипломатів, то Прага скоротить кількість дипломатів в російському посольстві. Він зауважив, що чеських дипломатів у Росії набагато менше, аніж російських у Празі.

Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

У зв’язку з цим Прага вирішила вислати 18 російських дипломатів, вони вже покинули країну. У відповідь Росія оголосила 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

Читайте більше у статті: Російський вибух: як "Петров і Боширов" надовго зіпсували відносини Чехії з РФ або дивіться наш відеоблог щодо того, як працюють російські агенти у Чехії та ЄС.