Президент Німеччини підписав закон про нові національні правила боротьби з коронавірусом

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр підписав закон, що встановлює нові національні правила боротьби з коронавірусом і передбачає у тому числі нічну комендантську годину та жорстке обмеження контактів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Перед цим закон отримав схвалення у верхній палаті парламенту. Бундестаг схвалив його 21 квітня. У день розгляду в Берліні зібралися з протестом проти таких змін близько 8 тисяч коронаскептиків та противників таких обмежень.

Закон надає федеральному уряду додаткові повноваження на випадок, коли показники захворюваності у певній землі перевищують певний встановлений рівень.

Досі 16 федеральних земель значною мірою могли самі вирішувати, наскільки дотримуватися рекомендацій федерального уряду щодо карантину. Останніми місяцями це призвело до значних розбіжностей у політиці, у тому числі випадків, коли землі знімали обмеження, попри зростання кількості заражень.

У зв’язку з цим уряд Ангели Меркель ініціював зміни до законодавства, які б юридично зобов’язали землі до певних кроків за певної епідемічної ситуації.

Згідно з законом, регіони з показниками захворюваності понад 100 на 100 000 населення повинні будуть запровадити у себе низку жорстких правил, вочевидь вже з понеділка.

Це означає обмеження особистих контактів людей до одного домогосподарства та однієї іншої людини, не рахуючи дітей віком до 14 років. Винятком може бути зустріч подружжя або партнерів, або реалізація права на відвідання родичів у певних закладах.

З 10 вечора до 5 ранку діятиме комендантська година - але до опівночі дозволено виходити на пробіжки чи прогулянки. Також заборона на вихід з дому не поширюватиметься на екстрені ситуації, а також справи, пов’язані з роботою, доглядом за близькими, вигулом тварин чи інші явно поважні причини.

"Другорядні" магазини повинні будуть вимагати від покупців попередній запис і негативний тест на коронавірус. Якщо ж показник захворюваності у регіоні перевищить 150 на 100 000 населення, буде дозволено тільки самовивіз.

Якщо показники перевищать 165, потрібно буде повністю припинити очне навчання у школах - за винятком випускних класів та спеціалізованих шкіл.

Закон діятиме тимчасово - до 30 червня, а будь-які додаткові зміни чи продовження його дії потребуватиме повторного голосування у парламенті.

Очікується, що закон спробують оскаржити в Конституційному суді ФРН.