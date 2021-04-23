Президент Германии подписал закон о национальных правилах борьбы с коронавирусом

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подписал закон, устанавливающий новые национальные правила борьбы с коронавирусом и предусматривающий в том числе ночной комендантский час и жесткое ограничение контактов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Перед этим закон получил одобрение в верхней палате парламента. Бундестаг принял его 21 апреля. В день рассмотрения в Берлине собрались с протестом против таких изменений около 8000 коронаскептиков и противников жестких ограничений.

Закон предоставляет федеральному правительству дополнительные полномочия в случае, когда показатели заболеваемости в определенной земле превышают установленный уровень.

До сих пор 16 федеральных земель в значительной степени могли сами решать, насколько следовать рекомендациям федерального правительства. В последние месяцы это привело к значительным расхождениям в политике, в том числе случаям, когда земли снимали ограничения, несмотря на рост количества заражений.

В связи с этим правительство Ангелы Меркель инициировало изменения в законодательство, которые бы юридически обязали земли в определенной эпидемической ситуации устанавливать одинаковые ограничения.

Согласно закону, регионы с показателями заболеваемости более 100 на 100 000 населения должны будут ввести у себя ряд жестких правил, очевидно уже с понедельника.

Это означает ограничение личных контактов людей к одному домохозяйству и одной другому человеку, не считая детей до 14 лет. Исключением может быть встреча супругов или партнеров, или реализация права на посещение родственников в определенных заведениях.

С 10 вечера до 5 утра будет действовать комендантский час - но до полуночи разрешено выходить на пробежки или прогулки. Также запрет на выход из дома не распространяется на экстренные ситуации, дела, связанные с работой, уходом за близкими, выгулом животных или другие явно уважительные причины.

"Второстепенные" магазины должны будут требовать от покупателей предварительную запись и отрицательный тест на коронавирус. Если же показатель заболеваемости в регионе превысит 150 на 100 000 населения, будет разрешено только самовывоз.

Если показатели превысят 165, нужно будет полностью прекратить очное обучение в школах - за исключением выпускных классов и специализированных школ.

Закон будет действовать временно - до 30 июня, а любые дополнительные изменения или продление его действия потребует повторного голосования в парламенте.

Ожидается, что закон попытаются оспорить в Конституционном суде ФРГ.

Утром 23 апреля Институт Роберта Коха сообщил о 27 543 новых заражений, показатель заболеваемости за последние 7 дней в среднем по стране вырос до 164.0.