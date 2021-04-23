Бізнес Німеччини підтримує кандидатуру "Зелених" на посту канцлера

Бізнес-еліта Німеччини виступає за те, щоб кандидатка у канцлери від "Зелених" Анналена Бербок замінила Ангелу Меркель після федеральних виборів у вересні.

Про це свідчить опитування Civey серед 1500 керівників підприємств для WirtschaftsWoche, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Опитування, проведене у вівторок і середу, показало, що 26,5% респондентів віддають перевагу Бербок на посаді канцлера. На другому місті – Крістіан Лінднер, лідер вільних демократів, які виступають за підтримку бізнесу, з 16,2%.

Армін Лашет, який у вівторок був висунутий кандидатом на пост канцлера від консервативного блоку Ангели Меркель, має 14,3% підтримки. За ним слідує кандидат від соціал-демократів Олаф Шольц з 10,5%.

Не змогли відповісти на запитання 32,5% респондентів.

Підтримка "Зелених" суттєво зросла за останній рік і партія за популярністю наздоганяє консерваторів Лашета. Одне опитування, оприлюднене раніше на цьому тижні, показало, що "Зелені" навіть випереджають консервативний альянс.

Багато консерваторів стурбовані своїми перспективами без Ангели Меркель, яка після чотирьох термінів канцлерства йде у відставку після вересневих виборів.

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