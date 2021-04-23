Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Країни Балтії висилають російських дипломатів на знак солідарності з Чехією

П’ять у відповідь на трьох: Росія помстилася Польщі за санкції проти свого посольства

Бізнес Німеччини підтримує кандидатуру "Зелених" на посту канцлера

США зберігають право введення нових санкцій проти РФ – Білий дім






Трьом топ-посадовцям в Іспанії надіслали листи з погрозами і патронами - ЗМІ

П'ятниця, 23 квітня 2021, 13:11

Троє іспанських топ-посадовців отримали анонімні листи з погрозами, у які також були вкладені патрони.

Про це повідомляє El Pais з посиланням на джерела у правоохоронних органах, пише "Європейська правда".

Листи отримали начальниця Громадянської гвардії Марія Гамес, міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка та Пабло Іглезіас, колишній віцепрем’єр і нині кандидат на посаду президента Мадриду. 

Читайте також
У Франції чоловіка засудили до 18 місяців в'язниці за погрози смертю депутатам

"У вас 10 днів, щоб піти у відставку. Час, коли можна було насміхатися над нами, скінчився", - написав анонімний адресант главі МВС. У конверт були вкладені два патрони. 

Написаний від руки лист зі схожими формулюваннями отримала начальник Громадянської гвардії, у конверті був один патрон. 

Листи надійшли з однаковою маркою та були відправлені 19 квітня.

Джерела у партії Іглезіаса повідомили, що він також отримав листа з погрозами смертю, а згодом і він сам підтвердив цю інформацію та опублікував вміст конверта, зазначивши, що лист отримали в МВС.

У повідомленні його звинувачують в тому, що він "покинув наших батьків і дідусів та бабусь помирати" та що його родина і він сам "приговорені до максимальної міри покарання". 

Низка політиків, включно з конкурентами Іглезіаса на майбутніх виборах, висловили солідарність з посадовцями, яким надійшли погрози.

Відреагував і прем'єр Педро Санчес, заявивши, що рішуче засуджує такий вчинок і демократія має переважити "погрози і насильство".

Іглезіас звинуватив у погрозах крайніх правих. "Вони загрожують демократії, тому що атакують нас не за те, ким ми є, а за те, що ми представляємо", - заявив він.

Як уточнює іспанське The Local, деякі прихильники правих поглядів звинувачують Іглезіаса та Гранде-Маларску (останній не приховує, що є геєм) у тому, що вони займають недостатньо рішучу позицію щодо таких питань як міграція і сепаратизм у Каталонії.

Марія Гамес є першою жінкою на чолі Громадянської гвардії та зайняла цю посаду у минулому році. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Іспанія
powered by lun.ua