Трьом топ-посадовцям в Іспанії надіслали листи з погрозами і патронами - ЗМІ

Троє іспанських топ-посадовців отримали анонімні листи з погрозами, у які також були вкладені патрони.

Про це повідомляє El Pais з посиланням на джерела у правоохоронних органах, пише "Європейська правда".

Листи отримали начальниця Громадянської гвардії Марія Гамес, міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка та Пабло Іглезіас, колишній віцепрем’єр і нині кандидат на посаду президента Мадриду.

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"У вас 10 днів, щоб піти у відставку. Час, коли можна було насміхатися над нами, скінчився", - написав анонімний адресант главі МВС. У конверт були вкладені два патрони.

Написаний від руки лист зі схожими формулюваннями отримала начальник Громадянської гвардії, у конверті був один патрон.

Листи надійшли з однаковою маркою та були відправлені 19 квітня.

Джерела у партії Іглезіаса повідомили, що він також отримав листа з погрозами смертю, а згодом і він сам підтвердив цю інформацію та опублікував вміст конверта, зазначивши, що лист отримали в МВС.

El Ministerio del Interior ha recibido una carta dirigida a mi con amenazas de muerte hacia mí y hacia mi familia. El sobre contenía 4 balas de Cetme. pic.twitter.com/yquNIed7pV — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) April 22, 2021

У повідомленні його звинувачують в тому, що він "покинув наших батьків і дідусів та бабусь помирати" та що його родина і він сам "приговорені до максимальної міри покарання".

Низка політиків, включно з конкурентами Іглезіаса на майбутніх виборах, висловили солідарність з посадовцями, яким надійшли погрози.

Відреагував і прем'єр Педро Санчес, заявивши, що рішуче засуджує такий вчинок і демократія має переважити "погрози і насильство".

Nuestra rotunda condena a las graves amenazas recibidas por Marlaska, Gámez e Iglesias. Son responsables políticos y servidores públicos.



Para afrontar cualquier discrepancia, la palabra.



Ante las amenazas y la violencia, justicia y democracia. https://t.co/muh7xk91sQ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 22, 2021

Іглезіас звинуватив у погрозах крайніх правих. "Вони загрожують демократії, тому що атакують нас не за те, ким ми є, а за те, що ми представляємо", - заявив він.

Як уточнює іспанське The Local, деякі прихильники правих поглядів звинувачують Іглезіаса та Гранде-Маларску (останній не приховує, що є геєм) у тому, що вони займають недостатньо рішучу позицію щодо таких питань як міграція і сепаратизм у Каталонії.

Марія Гамес є першою жінкою на чолі Громадянської гвардії та зайняла цю посаду у минулому році.