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Трём топ-чиновникам в Испании прислали письма с угрозами и патронами - СМИ

Пятница, 23 апреля 2021, 13:11

Трое испанских топ-чиновников получили анонимные письма с угрозами, в которые также были вложены патроны.

Об этом сообщает El Pais со ссылкой на источники в правоохранительных органах, пишет "Европейская правда".

Письма получили начальница Гражданской гвардии Мария Гамес, министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка и Пабло Иглезиас, бывший вице-премьер, ныне кандидат на пост президента Мадрида.

"У вас 10 дней, чтобы уйти в отставку. Время, когда можно было насмехаться над нами, закончилось", - написал анонимный адресант главе МВД. В конверт были вложены два патрона.

Написанное от руки письмо с похожими формулировками получила начальник Гражданской гвардии, в конверте был один патрон.

Письма поступили с одинаковой маркой и были отправлены 19 апреля.

Источники в партии Иглезиаса сообщили, что он также получил письмо с угрозами смертью, а затем и он сам подтвердил эту информацию и опубликовал содержимое конверта, отметив, что письмо получили в МВД.

В сообщении его обвиняют в том, что он "оставил наших родителей и дедушек и бабушек умирать" и что его семья и он сам "приговорены к максимальной мере наказания".

Ряд политиков, включая конкурентов Иглезиаса на предстоящих выборах, выразили солидарность с лицами, которым поступили угрозы.

Отреагировал и премьер Педро Санчес, заявив, что решительно осуждает такой поступок и демократия должна перевесить "угрозы и насилие".

Иглезиас обвинил в угрозах крайне правых. "Они угрожают демократии, потому что атакуют нас не за то, кем мы являемся, а за то, что мы представляем", - заявил он.

Как уточняет испанское The Local, некоторые сторонники правых взглядов обвиняют Иглезиаса и Гранде-Маларску (последний не скрывает, что является геем) о том, что они занимают недостаточно решительную позицию по таким вопросам как миграция и сепаратизм в Каталонии.

Мария Гамес является первой женщиной-начальником Гражданской гвардии и заняла эту должность в прошлом году.

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