Держдеп США викликав главу посольства РФ і заявив про підтримку Чехії

Тимчасовий повірений у справах РФ в США був викликаний до Держдепартаменту у зв'язку з останніми подіями в Чехії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві Бюро Держдепу у справах Європи і Євразії.

"Держдепартамент викликав тимчасового повіреного у справах Росії, щоб висловити стурбованість дестабілізуючими діями, які Росія продовжує здійснювати в євроатлантичному регіоні, в тому числі на території Північноатлантичного альянсу, і продемонструвати нашу повну підтримку Чеської Республіки", - йдеться в заяві бюро в Twitter.

Today, @StateDept summoned the Russian Chargé d'Affaires to express concern over the destabilizing actions Russia continues to carry out across the Euro-Atlantic area, including on Alliance territory, and demonstrate our full support for the Czech Republic. — DoS Europe and Eurasia (@StateEUR) April 23, 2021

Посольство РФ в США пізніше написало, що тимчасовий повірений "рішуче відкинув безпідставні звинувачення на адресу Росії в дестабілізуючих діях в євроатлантичному регіоні".

Нагадаємо, Чехія вирішила зрівняти кількість співробітників російського посольства у Празі з кількістю співробітників чеського посольства у Москві, що означає висилку ще близько 70 співробітників російського диппредставництва.

Прага вже вислала 18 російських дипломатів, вони покинули країну. У відповідь Росія оголосила 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

Читайте більше у статті: Російський вибух: як "Петров і Боширов" надовго зіпсували відносини Чехії з РФ