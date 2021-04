Держдеп США викликав главу посольства РФ і заявив про підтримку Чехії

Тимчасовий повірений у справах РФ в США був викликаний до Держдепартаменту у зв'язку з останніми подіями в Чехії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві Бюро Держдепу у справах Європи і Євразії.

"Держдепартамент викликав тимчасового повіреного у справах Росії, щоб висловити стурбованість дестабілізуючими діями, які Росія продовжує здійснювати в євроатлантичному регіоні, в тому числі на території Північноатлантичного альянсу, і продемонструвати нашу повну підтримку Чеської Республіки", - йдеться в заяві бюро в Twitter.

Today, @StateDept summoned the Russian Chargé d'Affaires to express concern over the destabilizing actions Russia continues to carry out across the Euro-Atlantic area, including on Alliance territory, and demonstrate our full support for the Czech Republic.