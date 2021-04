Госдеп США вызвал главу посольства РФ и заявил о поддержке Чехии

Временный поверенный в делах РФ в США был вызван в Госдепартамент в связи с последними событиями в Чехии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Бюро Госдепа по делам Европы и Евразии.

"Госдепартамент вызвал временного поверенного в делах России, чтобы выразить озабоченность дестабилизирующими действиями, которые Россия продолжает осуществлять в евроатлантическом регионе, в том числе на территории Североатлантического альянса, и продемонстрировать нашу полную поддержку Чешской Республики", - говорится в заявлении бюро в Twitter.

Today, @StateDept summoned the Russian Chargé d'Affaires to express concern over the destabilizing actions Russia continues to carry out across the Euro-Atlantic area, including on Alliance territory, and demonstrate our full support for the Czech Republic.