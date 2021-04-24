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Госдеп США вызвал главу посольства РФ и заявил о поддержке Чехии

Суббота, 24 апреля 2021, 11:02

Временный поверенный в делах РФ в США был вызван в Госдепартамент в связи с последними событиями в Чехии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Бюро Госдепа по делам Европы и Евразии.

"Госдепартамент вызвал временного поверенного в делах России, чтобы выразить озабоченность дестабилизирующими действиями, которые Россия продолжает осуществлять в евроатлантическом регионе, в том числе на территории Североатлантического альянса, и продемонстрировать нашу полную поддержку Чешской Республики", - говорится в заявлении бюро в Twitter.

Посольство РФ в США позже написало, что временный поверенный "решительно отверг беспочвенные обвинения в адрес России в дестабилизирующих действиях в евроатлантическом регионе".

Напомним, Чехия решила уравнять количество сотрудников российского посольства в Праге с количеством сотрудников чешского посольства в Москве, что означает высылку еще около 70 сотрудников российского диппредставительства.

Прага уже выслала 18 российских дипломатов, они покинули страну. В ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Читайте больше в статье: Российский взрыв: как "Петров и Боширов" надолго испортили отношения Чехии с РФ

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