Госдеп США вызвал главу посольства РФ и заявил о поддержке Чехии

Временный поверенный в делах РФ в США был вызван в Госдепартамент в связи с последними событиями в Чехии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Бюро Госдепа по делам Европы и Евразии.

"Госдепартамент вызвал временного поверенного в делах России, чтобы выразить озабоченность дестабилизирующими действиями, которые Россия продолжает осуществлять в евроатлантическом регионе, в том числе на территории Североатлантического альянса, и продемонстрировать нашу полную поддержку Чешской Республики", - говорится в заявлении бюро в Twitter.

Today, @StateDept summoned the Russian Chargé d'Affaires to express concern over the destabilizing actions Russia continues to carry out across the Euro-Atlantic area, including on Alliance territory, and demonstrate our full support for the Czech Republic. — DoS Europe and Eurasia (@StateEUR) April 23, 2021

Посольство РФ в США позже написало, что временный поверенный "решительно отверг беспочвенные обвинения в адрес России в дестабилизирующих действиях в евроатлантическом регионе".

Напомним, Чехия решила уравнять количество сотрудников российского посольства в Праге с количеством сотрудников чешского посольства в Москве, что означает высылку еще около 70 сотрудников российского диппредставительства.

Прага уже выслала 18 российских дипломатов, они покинули страну. В ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

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