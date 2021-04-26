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Меркель назвала умову для закупівлі Німеччиною "Спутника V"

Понеділок, 26 квітня 2021, 19:44

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель допустила можливість закупівлі російської вакцини, якщо та буде схвалена регулятором ЄС найближчим часом.

Про це Меркель заявила в понеділок журналістам, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) ще не отримало достатньої інформації про російську вакцину для схвалення, але, якщо схвалення відбудеться найближчим часом, Німеччина купить її, заявила Меркель.

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"Якщо це станеться найближчим часом, природно, є сенс купувати дози "Спутника", - сказала Меркель.

"Але якщо це станеться через кілька місяців, на той час у нас буде достатньо вакцин, і ми зіткнемося з питанням, який обсяг ми замовляємо", - зазначила вона.

Меркель додала, що в міру того, як вакцин стає щоразу більше, можна буде відмовитися від нинішньої системи суворої пріоритизації в червні, щоб кожен в Німеччині міг отримати щеплення.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Єнс Шпан заявив раніше цього місяця, що Німеччина готова вести переговори з Росією про попередню угоду про закупівлю "Спутника V".

Раніше Баварія оголосила про підписання угоди про наміри закупити до 2,5 мільйона доз російської вакцини, якщо вона буде схвалена Європейським агентством з лікарських засобів (EMA).

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Меркель Німеччина
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