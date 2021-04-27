Финляндия отменила объявленное в начале марта чрезвычайное положение

В Финляндии 27 апреля прекратило действовать чрезвычайное положение, введенное в связи со вспышкой коронавируса в начале марта.

Об этом объявила премьер-министр Санна Марин, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

По словам Марин, координационная группа по борьбе с COVID-19 собралась во вторник утром и постановила, что предпосылок для продолжения действия режима чрезвычайного положения нет. Премьер обсудил этот вопрос с президентом Саули Ниинисте.

Правительство объявило о введении режима чрезвычайного положения 1 марта из-за ухудшения эпидемической ситуации. Основной причиной его введения стало то, что действующий закон об инфекционных болезнях не позволял закрывать рестораны.

21 апреля правительство Финляндии обнародовало обновленный план постепенной отмены коронавирусных ограничений, предусматривающий отмену в июне требования соблюдения безопасной дистанции в два метра на мероприятиях на свежем воздухе.

В Финляндии прививки от коронавируса по крайней мере одной дозой получили уже более пятой части населения.