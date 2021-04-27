Президент Грузії помилувала співвласника телеканалу "Мтаварі", якого опозиція вважає політв’язнем

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі оголосила про помилування співвласника опозиційного телеканалу "Мтаварі" Георгія Руруа, якого опозиція вважає політв’язнем.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Звільнення Руруа, а також лідера "Єдиного національного руху" Никанора Мелії є однією з ключових вимог опозиції для виходу з політичної кризи.

Звільнення Руруа та Мелії передбачене планом, запропонованим президентом Євроради Шарлем Мішелем, на який ве погодилася правляча "Грузинська мрія" та частина опозиційних сил.

📌 მივესალმები შეთანხმების პირველი ეტაპის შესრულებას! ჩემი მხრივ შევასრულე ჩემი სიტყვა და ხელი მოვაწერე შეწყალების... Опубліковано სალომე ზურაბიშვილი / Salome Zourabichvili Вівторок, 27 квітня 2021 р.

Раніше президент казала, що Руруа не відповідає критеріям для помилування, проте вона готова ухвалити таке рішення задля стабільності і майбутнього країни. оответствует критериям для помилования, однако она готова принять "скандальное" решение ради стабильности и будущего страны.

У червні 2020 року міський суд Тбілісі визнав Руруа винним у незаконному зберіганні, придбанні і носінні зброї та засудив до 4 років позбавлення волі.

Як вже повідомлялося, 27 квітня частина опозиційних сил, які підписали план президента Євроради, припинили бойкот роботи парламенту.

Опозиційні депутати бойкотували роботу законодавчого органу через незгоду з результатами виборів ще з листопада 2020 року, вважаючи вибори сфальсифікованими. За результатами виборів 8 опозиційних партій отримали 60 мандатів, правляча "Грузинська мрія" - 90.

19 квітня частина політсил підписали оновлений план виходу з кризи, представлений президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Від двох партій - "Єдиного національного руху" Саакашвілі та "Європейської Грузії" - підписи поставили лише окремі депутати.

Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі закликав "ЄНР", засновником якої він є, погодитися на запропонований президентом Євроради план виходу з політичної кризи, але лише після звільнення лідера ЄНР Мелія.

Детальніше про останні події - у відеоблозі "Європейської правди":

або у статті: Переконати навіть Саакашвілі: як ЄС вдалося примирити владу та опозицію у Грузії.