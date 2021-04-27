Президент Грузии помиловала совладельца телеканала "Мтавари", которого оппозиция считает политзаключенным

Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила о помиловании совладельца оппозиционного телеканала "Мтавари" Георгия Руруа, которого оппозиция считает политзаключенным.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Освобождение Руруа, а также лидера "Единого национального движения" (ЕНД) Никанора Мелии является одним из ключевых требований оппозиции для выхода из политического кризиса.

Освобождение Руруа и Мелии предусмотрено планом, предложенным президентом Евросовета Шарлем Мишелем, на который согласились правящая "Грузинская мечта" и часть оппозиционных сил.

📌 მივესალმები შეთანხმების პირველი ეტაპის შესრულებას! ჩემი მხრივ შევასრულე ჩემი სიტყვა და ხელი მოვაწერე შეწყალების... Опубліковано სალომე ზურაბიშვილი / Salome Zourabichvili Вівторок, 27 квітня 2021 р.

Ранее президент говорила, что Руруа не отвечает критериям помилования, однако она готова принять такое решение для стабильности и будущего страны.

В июне 2020 года городской суд Тбилиси признал Руруа виновным в незаконном хранении, приобретении и ношении оружия и приговорил к четырем годам лишения свободы.

Как уже сообщалось, 27 апреля часть оппозиционных сил, которые подписали план президента Евросовета, прекратили бойкот работы парламента.

Оппозиционные депутаты бойкотировали работу законодательного органа из-за несогласия с результатами выборов еще с ноября 2020 года, считая выборы фальсифицированными. По результатам выборов восемь оппозиционных партий получили 60 мандатов, правящая "Грузинская мечта" - 90.

19 апреля часть политсил подписали обновленный план выхода из кризиса, представленный президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

От двух партий - "Единого национального движения" Саакашвили и "Европейской Грузии" - подписи поставили только отдельные депутаты.

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили призвал ЕНД, учредителем которой он является, согласиться на предложенный президентом Евросовета план выхода из политического кризиса, но только после освобождения лидера ЕНД Мелии.

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или в статье: Убедить даже Саакашвили: как ЕС удалось примирить власть и оппозицию в Грузии