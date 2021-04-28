Європарламент ратифікував торгову угоду між ЄС та Британією щодо відносин після Brexit

Європарламент ратифікував торгову угоду щодо відносин після Brexit між Євросоюзом та Британією.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Згідно з результатами голосування, "за" проголосували 660 євродепутатів, 5 голосували "проти", 32 - утрималися, повідомляє пресслужба Європарламенту. Саме голосування відбулося у вівторок, його результати оголосили у середу 28 квітня.

"Вітаю результати голосування Європарламенту на користь угоди про торгівлю та співпрацю між ЄС та Британією.Вона закладає основи для сильного і близького партнерства з Британією. Тепер важливе віддане її виконання", - відреагувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

I warmly welcome the @Europarl_EN vote in favour of the EU-UK Trade and Cooperation Agreement.



The TCA marks the foundation of a strong and close partnership with the UK. Faithful implementation is essential. pic.twitter.com/aTU7cOB5Ck — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 28, 2021

Президент Євроради Шарль Мішель назвав ратифікацію торгової угоди "значним кроком вперед", що відкриває нову еру у відносинах. "ЄС продовжить конструктивно співпрацювати з Британією як важливим другом і партнером".

I warmly welcome the results of the vote by the @Europarl_EN on the 🇪🇺🇬🇧Trade and Cooperation Agreement.



It marks a major step forward in #EU-#UK relations and opens a new era.



The #EU will continue to work constructively with the #UK as an important friend and partner. — Charles Michel (@eucopresident) April 28, 2021

Угода набуде чинності з 1 травня, після фінального рішення Ради ЄС. До цього з 1 січня 2021 року угода застосовувалася "попередньо" - через те, що згоди досягли в останній момент, завершити усі необхідні процедури до терміну виходу Британії з єдиного ринку не встигли.

Зазначимо, попри укладення і ратифікацію угоди, низка питань у відносинах між ЄС та Британією досі не вирішені остаточно, зокрема щодо риболовлі. Проблемним залишається питання руху товарів між Ірландією - членом ЄС, Північною Ірландією та рештою Британії.

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У березні Євросоюз почав юридичну процедуру проти Британії через те, що Лондон в односторонньому порядку змінив торгові вимоги щодо Північної Ірландії, продовживши перехідний період до початку перевірок товарів, які ввозяться до Північної Ірландії, щоб спростити їхній рух. З цієї причини Європарламент відкладав голосування за ратифікацію угоди.

У той же час, в самій Північній Ірландії загострилося невдоволення юніоністів з приводу того, що між регіоном та рештою Британії фактично з’явився кордон.

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