Європарламент ратифікував торгову угоду між ЄС та Британією щодо відносин після Brexit

Європарламент ратифікував торгову угоду щодо відносин після Brexit між Євросоюзом та Британією.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Згідно з результатами голосування, "за" проголосували 660 євродепутатів, 5 голосували "проти", 32 - утрималися, повідомляє пресслужба Європарламенту. Саме голосування відбулося у вівторок, його результати оголосили у середу 28 квітня.

"Вітаю результати голосування Європарламенту на користь угоди про торгівлю та співпрацю між ЄС та Британією.Вона закладає основи для сильного і близького партнерства з Британією. Тепер важливе віддане її виконання", - відреагувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

I warmly welcome the @Europarl_EN vote in favour of the EU-UK Trade and Cooperation Agreement. The TCA marks the foundation of a strong and close partnership with the UK. Faithful implementation is essential. pic.twitter.com/aTU7cOB5Ck

Президент Євроради Шарль Мішель назвав ратифікацію торгової угоди "значним кроком вперед", що відкриває нову еру у відносинах. "ЄС продовжить конструктивно співпрацювати з Британією як важливим другом і партнером".

I warmly welcome the results of the vote by the @Europarl_EN on the 🇪🇺🇬🇧Trade and Cooperation Agreement.



It marks a major step forward in #EU-#UK relations and opens a new era.



The #EU will continue to work constructively with the #UK as an important friend and partner.