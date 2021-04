Европарламент ратифицировал торговое соглашение между ЕС и Британией об отношениях после Brexit

Европарламент ратифицировал торговое соглашение об отношениях после Brexit между Евросоюзом и Британией.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно результатам голосования, за проголосовали 660 евродепутатов, 5 голосовали против, 32 - воздержались.

"Приветствую результаты голосования Европарламента в пользу соглашения о торговле и сотрудничестве между ЕС и Британией. Оно закладывает основы для сильного и близкого партнерства с Британией. Теперь важно его выполнять", - отреагировала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

I warmly welcome the @Europarl_EN vote in favour of the EU-UK Trade and Cooperation Agreement. The TCA marks the foundation of a strong and close partnership with the UK. Faithful implementation is essential. pic.twitter.com/aTU7cOB5Ck

Президент Евросовета Шарль Мишель назвал ратификацию торгового соглашения "значительным шагом вперед", открывающим новую эру в отношениях. "ЕС продолжит конструктивно сотрудничать с Британией как важным другом и партнером".

I warmly welcome the results of the vote by the @Europarl_EN on the 🇪🇺🇬🇧Trade and Cooperation Agreement.



It marks a major step forward in #EU-#UK relations and opens a new era.



The #EU will continue to work constructively with the #UK as an important friend and partner.