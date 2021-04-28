Конституційний суд Молдови відкрив шлях до розпуску парламенту

Конституційний суд Молдови на засіданні 28 квітня постановив, що рішення парламенту ввести надзвичайний стан є неконституційним – це рішення дозволить президентці Майї Санду підписати указ про розпуск законодавчого органу і призначити дату дострокових виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Голова суду Домніка Маноле повідомила, що суд прийняв запити депутатів і визнає неконституційним рішення парламенту ввести надзвичайний стан в країні.

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15 квітня Конституційний суд Молдови дійшов висновку про наявність підстав для розпуску парламенту, підтримавши президентку Молдови Маю Санду.

Однак парламент не було розпущено, а відтак не оголошено дострокові вибори через те, що депутати партії експрезидента Ігоря Додона оголосили у Молдові надзвичайний стан, за якого вибори проводити не можна. Однопартійці Санду оскаржили це рішення у КС.

Варто зазначити, опитування свідчать, що партія президентки Маї Санду має шанси виграти дострокові вибори у разі їх проведення.

Про політичну картину в Молдові дивіться також відеоблог "Європейської правди".