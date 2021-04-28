Конституционный суд Молдовы открыл путь к роспуску парламента
Конституционный суд Молдовы на заседании 28 апреля постановил, что решение парламента ввести чрезвычайное положение является неконституционным - это решение позволит президенту Майи Санду подписать указ о роспуске законодательного органа и назначить дату досрочных выборов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.
Председатель суда Домника Маноле сообщила, что суд принял запросы депутатов и признает неконституционным решение парламента ввести чрезвычайное положение в стране.
15 апреля Конституционный суд Молдовы пришел к выводу о наличии оснований для роспуска парламента, поддержав президентв Молдовы Майю Санду.
Однако парламент не был распущен, а досрочные выборы не были объявлены из-за того, что депутаты партии экс-президента Игоря Додона объявили в Молдове чрезвычайное положение, при котором выборы проводить нельзя. Однопартийцы Санду обжаловали это решение в КС.
Стоит отметить, опросы показывают, что партия президента Майи Санду имеет шансы выиграть досрочные выборы в случае их проведения.
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