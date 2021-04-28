Конституционный суд Молдовы открыл путь к роспуску парламента

Конституционный суд Молдовы на заседании 28 апреля постановил, что решение парламента ввести чрезвычайное положение является неконституционным - это решение позволит президенту Майи Санду подписать указ о роспуске законодательного органа и назначить дату досрочных выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Председатель суда Домника Маноле сообщила, что суд принял запросы депутатов и признает неконституционным решение парламента ввести чрезвычайное положение в стране.

Читайте также КС Молдовы отменил решение парламента, которым у Санду забрали контроль над спецслужбами

15 апреля Конституционный суд Молдовы пришел к выводу о наличии оснований для роспуска парламента, поддержав президентв Молдовы Майю Санду.

Однако парламент не был распущен, а досрочные выборы не были объявлены из-за того, что депутаты партии экс-президента Игоря Додона объявили в Молдове чрезвычайное положение, при котором выборы проводить нельзя. Однопартийцы Санду обжаловали это решение в КС.

Стоит отметить, опросы показывают, что партия президента Майи Санду имеет шансы выиграть досрочные выборы в случае их проведения.

О политической картине в Молдове смотрите также видеоблог "Европейской правды":